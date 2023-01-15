Писториус: Германия у границ возможностей по поставкам танков Киеву
Германия не исключает новых решений по отправке техники Украине, однако запасы танков в стране, которые могут быть поставлены Киеву, "подходят к границам".
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
"Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил новые поставки танков, - сказал глава Минобороны ФРГ. - Но мой вопрос в следующем: откуда они возьмутся? Мы подходим к границам. У нас ведь еще есть обязательства в НАТО".
Писториус вновь отметил, что "сейчас не время для восторженных криков".
"Это очень серьезное решение, которое, конечно же, оказывает влияние и на Бундесвер. Не все в Германии в восторге от поставок танков. Половина населения испытывает беспокойство, другая половина приветствует это", - указал он.
Германский министр добавил, что поставки танков Киеву не делают Германию стороной боевых действий.
"Согласно международному праву, мы в безопасности, так говорят нам все эксперты, - сказал он. - Мы не нарушаем границы Российской Федерации. Мы не являемся активной стороной конфликта, так и останется впредь".