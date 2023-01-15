Писториус: Германия у границ возможностей по поставкам танков Киеву

Германия не исключает новых решений по отправке техники Украине, однако запасы танков в стране, которые могут быть поставлены Киеву, "подходят к границам".

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил новые поставки танков, - сказал глава Минобороны ФРГ. - Но мой вопрос в следующем: откуда они возьмутся? Мы подходим к границам. У нас ведь еще есть обязательства в НАТО".