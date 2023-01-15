Глава МИД Кыргызстана позвонил Байрамову
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Кулубаев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства Азербайджана в Иране в результате вооруженного нападения.
Он решительно осудил подобные вероломные нападения на органы дипломатической службы и их сотрудников в нарушение международно-правовых норм и выразил солидарность Кыргызстана с Азербайджаном.
По его словам, подобные террористические акты в отношении сотрудников посольства неприемлемы.
Поблагодарив коллегу за соболезнования и солидарность, глава МИД Азербайджана министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Баку примет все необходимые меры для того, чтобы виновные в этом кровавом акте, повлекшем гибель сотрудника посольства, были установлены и получили достойное наказание.