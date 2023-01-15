Северная Корея обещает «всегда быть в одном окопе с армией России»

Северная Корея «всегда будет в одном окопе с армией и народом России», которая ведет борьбу с «империалистическими силами» США и Запада.

Об этом говорится в заявлении Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

В своем заявлении она раскритиковала поставку американских танков Украине, заявив, что таким образом США пытаются «достичь своей цели гегемона путем дальнейшего расширения опосредованной войны, направленной на уничтожение России».

По мнению Ким Ё Чжон, Запад «игнорирует озабоченность России» в области безопасности, а США являются главным виновником продолжающейся в Украине войны.