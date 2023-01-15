Северная Корея обещает «всегда быть в одном окопе с армией России»
Северная Корея «всегда будет в одном окопе с армией и народом России», которая ведет борьбу с «империалистическими силами» США и Запада.
Об этом говорится в заявлении Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.
В своем заявлении она раскритиковала поставку американских танков Украине, заявив, что таким образом США пытаются «достичь своей цели гегемона путем дальнейшего расширения опосредованной войны, направленной на уничтожение России».
По мнению Ким Ё Чжон, Запад «игнорирует озабоченность России» в области безопасности, а США являются главным виновником продолжающейся в Украине войны.
«Как бы империалистические коалиционные силы ни бесновались, ни в коем случае им нельзя сломить героический дух армии и народа России, которые обладают высоким патриотизмом, упорством и стойкой духовной силой. Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», - заявила она.
Ким Ё Чжон - одна из самых влиятельных людей в Северной Корее. Как считается, она входит в ближний круг Ким Чен Ына. Официально она занимает пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.
КНДР после вторжения РФ в Украину последовательно поддерживала позицию Москвы. Северная Корея голосовала против осуждающих Россию резолюций в ООН, а также единственная в мире официально поддержала итоги «референдумов», после которых были аннексированы украинские территории. При этом никто из политического руководства КНДР до сих пор не выражал поддержку Москве в публичных речах.