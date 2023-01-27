США о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Администрация США выступает за успешное завершение консультаций Анкары, Стокгольма и Хельсинки для скорейшего вступления Финляндии и Швеции в НАТО, однако Вашингтон не станет вмешиваться в ход этих переговоров.

С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы, безусловно, по-прежнему решительно поддерживаем их вступление в альянс", - отметил он.