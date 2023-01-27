США о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Администрация США выступает за успешное завершение консультаций Анкары, Стокгольма и Хельсинки для скорейшего вступления Финляндии и Швеции в НАТО, однако Вашингтон не станет вмешиваться в ход этих переговоров.
С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы, безусловно, по-прежнему решительно поддерживаем их вступление в альянс", - отметил он.
Кирби констатировал, что у этих стран "современные армии" и подчеркнул, что военным США "очень комфортно взаимодействовать с ними на двусторонней основе".
По его словам, данные государства значительно укрепят "коллективный оборонный потенциал Европы и за ее пределами".
"Так что мы очень ждем их вступления в альянс. Мы помним, что Турция по-прежнему выражает обеспокоенность относительно их вступления. И мы хотим, чтобы переговоры относительно этого продолжались. И мы, конечно, ясно дали понять, что хотим продолжения обсуждения этого, чтобы вступление произошло как можно скорее. Мы не станем встревать в эти переговоры", - добавил представитель администрации США.
По его словам, это должно быть решено "между Турцией, Швецией и Финляндией".