Глава Минобороны Италии: Третья мировая война началась бы в момент, когда…

Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы. Не допустить их прибытия - единственный способ остановить Третью мировую войну.

Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Ранее глава Минобороны заявил, что направляемое Киеву оружие предназначено "остановить эскалацию и не допустить расширения конфликта" в Украине.

По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, Италия отправила Киеву оружие на сумму до 1 млрд евро.