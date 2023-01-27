Жесткое заявление США из-за нападения на посольство Азербайджана
Соединенные Штаты осуждают нападение на посольство Азербайджана, произошедшее сегодня в Тегеране.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.
"Мы присоединяемся к призыву президента Алиева к скорейшему расследованию этого неприемлемого насилия", - отмечается в заявлении.
"Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто был убит и ранен сегодня. Любое нападение на дипломатов или дипломатические объекты где бы то ни было неприемлемо, мы напоминаем правительству Ирана о его ответственности в соответствии с Женевской конвенцией по защите иностранных дипломатов ", - подчеркнул Прайс.