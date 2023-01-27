Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан посетил клинику, где проходят лечение раненые сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено 27 января около 8:30 по бакинскому времени. Согласно сообщению МИД Азербайджана, нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны.

Двое сотрудников охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время идет расследование инцидента.