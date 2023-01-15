Семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме в пятницу вечером.

Такие данные привела пресс-служба полиции Израиля. Ранее газета The Jerusalem Post и ряд других израильских СМИ сообщали о 8 погибших.

"Семь невинных людей были убиты, многие другие ранены в результате террористической атаки", - говорится в сообщении на странице полиции в Twitter.

*** 27 января, 23:50

Теракт возле синагоги устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает газета "Едиот ахронот".

*** 23:26

Восемь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме в пятницу вечером, сообщает газета The Jerusalem Post.

"Медики и парамедики медицинской службы "Маген Давид адом" оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени", - говорится в сообщении.

Как сообщили в израильской полиции, нападение рассматривается как теракт, террорист нейтрализован.

По информации газеты The Times of Israel, нападение произошло в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Пострадавшим оказывают срочную медицинскую помощь, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как отмечает газета, согласно первым поступающим сообщениям, инцидент произошел в районе одной из местных синагог. По данным издания, нападавший ликвидирован.