МИД Азербайджана осудил теракт в Иерусалиме

Мы решительно осуждаем теракт в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - отмечается в сообщении.

We strongly condemn the #terrorist attack at the Synagogue in the Neve Yaakov neighborhood in #Jerusalem. We express our condolences to the family of killed and wish a quick recovery for injured. @IsraelMFA