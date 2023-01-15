Лавров поговорил с Байрамовым
27 января министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.
Лавров выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране.
Подтвердив изложенные в заявлении МИД России оценки этого неприемлемого акта, глава российского внешнеполитического ведомства выразил готовность оказать любое содействие, которое азербайджанская сторона сочтет целесообразным.