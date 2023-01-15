Белый дом: США «полным ходом» готовятся к годовщине войны в Украине
США намерены отреагировать на предстоящую годовщину войны в Украине.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, планирование ответа «идет полным ходом».
«Но, как это обычно бывает, я не стану углубляться во внутренние дискуссии или же перечислять какие-либо варианты действий, которые мы в настоящий момент рассматриваем», - сказала Жан-Пьер.
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