Киев о маневрах российской армии

Повторное наступление российской армии может начаться к 24 февраля в Донецкой и Луганской областях, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации, учитывая, что они люди из "совка", и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне ", - заявил Данилов.

По его словам, в СНБО и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть понимание, на каких участках российская армия хочет повторить наступательный маневр.

"У них есть задание, что касается Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на их границы", - сказал он.