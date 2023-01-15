Киев о маневрах российской армии
Повторное наступление российской армии может начаться к 24 февраля в Донецкой и Луганской областях, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Сейчас они готовятся к максимальной активизации, учитывая, что они люди из "совка", и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне ", - заявил Данилов.
По его словам, в СНБО и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть понимание, на каких участках российская армия хочет повторить наступательный маневр.
"У них есть задание, что касается Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на их границы", - сказал он.
Кроме того, отметил Данилов, россияне уже неделю занимаются разведкой оборонных возможностей ВСУ в направлении Запорожья.
"И сейчас там есть определенное накопление войск. Мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", - сказал он, добавив, что Силам обороны Украины нужно сейчас быть в максимальной концентрации и готовности, поскольку у РФ много мобилизованных и "железо".
В то же время, по словам секретаря СНБО, сегодня бдительность ВСУ и украинских пограничников в совершенно ином состоянии, нежели в прошлом году.
"Украина февраля 2022 и февраля 2023 года - это уже другая ситуация … Как было в феврале 2022 года у них точно не получится. Но это не повод нам почивать на лаврах, полагать, что все окончено. Напротив – мы должны максимально готовиться", - резюмировал он.