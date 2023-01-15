Появилась фотография предполагаемого стрелка в Восточном Иерусалиме

Израильские СМИ опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу у синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.

Ранее газета "Едиот ахронот" сообщила, что теракт устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме.

По уточненным данным полиции Израиля, в результате теракта погибли 7 человек, 10 получили ранения.

Террорист нейтрализован.