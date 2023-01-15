Израильские силы штурмуют район Шуафат, где проживал совершивший теракт Sky News Arabia
Израильские военные приступили к штурму района Шуафат на северо-востоке Иерусалима, в котором проживал палестинец, совершивший в пятницу теракт у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.
Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Подробности спецоперации не приводятся.
По данным газеты "Едиот ахронот", стрельбу у синагоги устроил житель арабского района Шуафат. По уточненным данным полиции Израиля, в результате теракта погибли 7 человек, 10 получили ранения. Террорист нейтрализован.
Между тем руководство радикальной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы", активным членом которой был напавший на израильтян, объявило всеобщую мобилизацию своих сторонников. Как указывает телеканал "Аль-Маядин", группировка призвала "всех своих бойцов к началу сопротивления израильской армии на всех землях Палестины".
Как указал представитель палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС), слова которого приводит телеканал Al Jazeera, "Израиль является стороной, которая начала эскалацию, следуя политике нынешнего ультраправого израильского правительства ". По его убеждению, "свою долю ответственности за повышение уровня напряженности несет и администрация США, которая поддерживает израильские власти и предвзято относится к Израилю".