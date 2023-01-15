Израильские военные приступили к штурму района Шуафат на северо-востоке Иерусалима, в котором проживал палестинец, совершивший в пятницу теракт у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Подробности спецоперации не приводятся.

По данным газеты "Едиот ахронот", стрельбу у синагоги устроил житель арабского района Шуафат. По уточненным данным полиции Израиля, в результате теракта погибли 7 человек, 10 получили ранения. Террорист нейтрализован.