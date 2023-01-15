Бельгия передаст Киеву крупнейший пакет военной помощи
Бельгия выделяет для Украины самый большой пакет военной помощи на 92 млн евро. Кроме того, страна передаст Киеву гуманитарную помощь на 69 млн евро.
По словам министра обороны Бельгии Людевин Дедондер, речь идет о ракетах для ПВО, противотанковых ракетах, пулеметах, гранатах, боеприпасах, грузовиках и бронированных джипах. Часть из этого будет взята из складов Минобороны Бельгии, а часть закуплена в частных компаниях.
По имеющимся данным, военная помощь включает:
- ракеты AIM-120 AMRAAM для комплексов NASAMS;
- пусковые установки для ЗРК Mistral;
- 80 бронеавтомобилей IVECO Lynx и 150 грузовиков Volvo;
- стрелковое оружие.
Минобороны Бельгии также отправит Украине горючее и обеспечит обучение украинских военных.