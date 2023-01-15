В России заявили, что НАТО «моделирует» киберудары по Москве

Нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы моделируется на учениях под эгидой НАТО, которые проводятся регулярно Великобританией, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Комментируя ранее опубликованную информацию газеты The Times о том, что национальные силы кибербезопасности Великобритании целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка, Сыромолотов отметил, что в этих попытках Лондона нет ничего удивительного.