Посольства США и Франции в Турции предупредили о возможных терактах

Посольства Соединенных Штатов и Франции в Турции опубликовали сообщения, в которых говорится о возможных нападениях террористов в связи с акциями по сожжению Корана в Европе.

"В связи с недавними инцидентами с сожжением Корана в Европе правительство США предупреждает своих граждан о возможных ответных атаках террористов на места поклонения в Турции. Террористы могут напасть без предупреждения или с минимальным предупреждением, нацелившись на места поклонения или места, которые часто посещают западные граждане", - отмечается в заявлении американского диппредставительства.

Посольство Франции в Анкаре рекомендовало "французам, проживающим в Турции или проезжающим через нее, проявлять максимальную бдительность в местах скопления людей, которые могут посещать иностранцы".