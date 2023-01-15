Танцы на костях: в секторе Газа «празднуют» теракт у синагоги видео
В секторе Газа «празднуют» теракт в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибли 7 и ранены 10 человек, сообщают СМИ.
Воодушевленные терактом представители исламистской организации ХАМАС раздают прохожим конфеты.
В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошла стрельба. По данным газеты "Едиот ахронот", теракт устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме. Он нейтрализован.
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