США направили дополнительные силы в Сирию... и убили поддерживаемого Турцией командира о развитии ситуации
Вслед за Россией военное присутствие на севере Сирии стали усиливать США. По данным турецких источников, дополнительные подразделения американской армии прошли через КПП Эль-Велид на ирако-сирийской границе и разместились в контролируемом террористами РПК/ОНС городе Хасека, в котором также расположена база международной коалиции, возглавляемой США.
Напомним, что несколько дней назад Москва также усилила свой воинский контингент на севере Сирии, где при поддержке России был полностью восстановлен военный аэродром в районе Джейра, что в 70 километрах от границы с Турцией, на котором теперь базируются самолеты как сирийских, так и российских ВВС.
Согласно информации, военная колонна армии США, вступившая 27 января в Хасеку в сопровождении боевых вертолетов, состояла из более чем 70 машин. В колонне также находились три бронемашины и другая военная техника, в том числе, грузовики, перевозящие бетонные блоки.
Сообщается, что усиление военного присутствия США на севере Сирии началось в начале месяца, когда 8, 12 и 22 января в контролируемые подразделениями «Сирийских демократических сил» (фактически РПК/ОНС) районы Румейлан, Шеддади и Тель-Бейдер, были направлены дополнительные силы американской армии.
Напомним, что в 2019 году, когда турецкая армия начала боевые действия на севере Ирака, Соединенные Штаты вывели оттуда свои силы и разместили их, главным образом, в районах, где расположены нефтяные месторождения. И вот спустя три года Штаты вновь начали усиливать свой воинский контингент на территориях, контролируемых «Сирийскими демократическими силами».
По другой информации, недалеко от городка Эль-Баб неизвестный беспилотник ликвидировал Абу Удая Олана по прозвищу «Саддам аль-Муса» - командира группировки «Ахрару Шам», входящей в состав поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии». Неопознанный дрон, принадлежащий по оценкам местных источников американцам, выпустил ракету по дому Абу Удая Олана в том момент, когда полевой командир находился внутри.
В то же время, источники подчеркивают, что за последнее время группировка «Ахрару Шам» критиковала усилия Турции по нормализации отношений с Сирией.
«Мы понимаем ситуацию наших турецких союзников, но при этом полностью исключаем примирение Анкары с режимом Асада», — заявлял, в частности, командир «Ахрару Шам».