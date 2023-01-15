Вслед за Россией военное присутствие на севере Сирии стали усиливать США. По данным турецких источников, дополнительные подразделения американской армии прошли через КПП Эль-Велид на ирако-сирийской границе и разместились в контролируемом террористами РПК/ОНС городе Хасека, в котором также расположена база международной коалиции, возглавляемой США.

Напомним, что несколько дней назад Москва также усилила свой воинский контингент на севере Сирии, где при поддержке России был полностью восстановлен военный аэродром в районе Джейра, что в 70 километрах от границы с Турцией, на котором теперь базируются самолеты как сирийских, так и российских ВВС.

Согласно информации, военная колонна армии США, вступившая 27 января в Хасеку в сопровождении боевых вертолетов, состояла из более чем 70 машин. В колонне также находились три бронемашины и другая военная техника, в том числе, грузовики, перевозящие бетонные блоки.