Записал: Ага Гасымлы, собкор 06:04

Быстрые и решительные действия напавшего на посольство Азербайджана человека свидетельствуют о том, что это был подготовленный террористический акт. Об этом haqqın.az заявил иранский политолог Урал Хатами. По его словам, сейчас больше всего вопросов вызывает сообщение начальника тегеранской полиции, данное агентству Tasnim, о том, что вместе с нападавшим Ясином Хусейнзаде были двое его детей. «На видео никаких детей нет, так, где же сотрудники полиции могли их увидеть?» – задается вопросом Хатами.

«Во всяком случае, – рассуждает политолог, – судя по обнародованным Азербайджаном видеокадрам, начальник тегеранской полиции говорит неправду, представляя дело как результат семейной драмы. Вообще странно, что полиция выдвинула версию о семейных проблемах в качестве причины нападения на дипмиссию столь поспешно. Обычно в таких ситуациях сотрудники безопасности рекомендуют СМИ дождаться итогов предварительного следствия. Здесь же наблюдаем совершенно иное: буквально через несколько минут после нападения полиция уже вынесла свой вердикт». Далее Хатами отметил: «Действия полиции приводят и к другим вопросам. Охрану посольства обеспечивают специально подготовленные сотрудники иранских служб безопасности, которые обучены принципам действий в случае нападений. В частности, при возникновении угрозы они должны поднять тревогу по рации, а не связываться с кем-то по мобильному телефону, как это пытался сделать иранский охранник посольства, который к тому же не удосужился выйти из своей будки. Кроме того, посольства стран, с которыми складываются напряженные отношения, как правило, охраняются в усиленном режиме. А в эти дни в иранской прессе была масса материалов антиазербайджанского содержания в связи со встречей в Баку израильских дипломатов из разных стран».