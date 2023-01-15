Еще одна версия террористической атаки на посольство Азербайджана иранский политолог Урал Хатами для haqqin.az
Быстрые и решительные действия напавшего на посольство Азербайджана человека свидетельствуют о том, что это был подготовленный террористический акт. Об этом haqqın.az заявил иранский политолог Урал Хатами.
По его словам, сейчас больше всего вопросов вызывает сообщение начальника тегеранской полиции, данное агентству Tasnim, о том, что вместе с нападавшим Ясином Хусейнзаде были двое его детей. «На видео никаких детей нет, так, где же сотрудники полиции могли их увидеть?» – задается вопросом Хатами.
«Во всяком случае, – рассуждает политолог, – судя по обнародованным Азербайджаном видеокадрам, начальник тегеранской полиции говорит неправду, представляя дело как результат семейной драмы. Вообще странно, что полиция выдвинула версию о семейных проблемах в качестве причины нападения на дипмиссию столь поспешно. Обычно в таких ситуациях сотрудники безопасности рекомендуют СМИ дождаться итогов предварительного следствия. Здесь же наблюдаем совершенно иное: буквально через несколько минут после нападения полиция уже вынесла свой вердикт».
Далее Хатами отметил: «Действия полиции приводят и к другим вопросам. Охрану посольства обеспечивают специально подготовленные сотрудники иранских служб безопасности, которые обучены принципам действий в случае нападений. В частности, при возникновении угрозы они должны поднять тревогу по рации, а не связываться с кем-то по мобильному телефону, как это пытался сделать иранский охранник посольства, который к тому же не удосужился выйти из своей будки. Кроме того, посольства стран, с которыми складываются напряженные отношения, как правило, охраняются в усиленном режиме. А в эти дни в иранской прессе была масса материалов антиазербайджанского содержания в связи со встречей в Баку израильских дипломатов из разных стран».
По мнению политолога, у азербайджанской общественности есть все основания не верить в искренность заявлений иранских властей, сделанных в отношении произошедшего нападения.
Хатами отметил, что правительство Ирана со дня основания Исламской республики использовало дипломатические миссии для оказания давления на страны, которые они представляли. За это время привычными стали видеозаписи, на которых иранцы колоннами идут к посольствам и там скандируют лозунги, а иногда даже совершают нападения и поджоги.
Манипуляция угрозами в отношении дипломатов происходит, по словам политолога, согласно известному алгоритму иранских спецслужб. Спецслужба КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции) передает отделениям полувоенной организации «Басидж» установку организовать «всеобщее возмущение народа», митинги, демонстрации и шествие к посольству. Сотрудники «Басидж» собирают на «добровольную» акцию протеста работников государственных организаций, фабрик, мечетей, учащихся медресе и так далее. Управляют акцией специальные отряды так называемых «Атеши ихтийар», что переводится как «вольные придать огню». Они на местах выполнят установку КСИР: только ли провести митинг или же устроить нападение и поджог посольства. Так было в случаях с нападениями на посольства Дании, Франции, Великобритании и Норвегии в 2006 году, затем произошел погром в посольстве Великобритании в 2011 году, следом – поджог посольства Саудовской Аравии в 2016 году и т.д.