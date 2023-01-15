Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 06:21

Как две страны, стремящиеся противостоять западным санкциям, Россия и Иран все больше инвестируют в обходной железнодорожный маршрут, идущий из Москвы в Мумбаи. Но развивающийся кризис в кавказском регионе, в самом «сердце» этого маршрута угрожает поставить крест на данных планах. Об этом пишет влиятельный американский журнал Newsweek. Сильвия Болтук, исполнительный директор базирующейся в Риме геополитической аналитической платформы Special Eurasia, заявила изданию, что, если нынешняя ситуация на Лачинской дороге приведет к новым военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией, это может серьезно угрожать международному транспортному коридору Север-Юг.

«Мы неоднократно видели, как Тегеран подчеркивает необходимость стабилизации региона, чтобы разрешить вопрос расширения торговли», — сказала Болтук. «Афганистан, например, был частью иранского проекта порта Чабахар, который должен был соединить индийские рынки с Россией и Центральной Азией. Но вскоре после подписания трехстороннего соглашения страну взяли под свой контроль талибы и она более не является надежным партнером». Аналитик считает, что Иран может понести больший, чем Россия, ущерб от возникновения нового кризиса на Южном Кавказе. По ее словам, нынешняя сложная геополитическая ситуация и война в Украине ослабили возможности Москвы вмешиваться в дела региона, где она традиционно играла важную роль. Олег Игнатов, главный аналитик базирующейся в Брюсселе Международной кризисной группы, заявил Newsweek, что, по его мнению, Россия сейчас находится в очень сложной ситуации и недовольна действиями как Баку, так и Еревана. Игнатов сказал, что, когда Россия размещала своих миротворцев в Карабахе, они рассчитывали, что их пребывание не ограничится 2025 годом. Но у Азербайджана другие планы - Баку считает, что Россия не должна использовать свое присутствие в регионе для управления конфликтом: