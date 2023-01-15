Планы России по выходу в Индийский залив… и риск новой войны между Азербайджаном и Арменией главный вопрос
Как две страны, стремящиеся противостоять западным санкциям, Россия и Иран все больше инвестируют в обходной железнодорожный маршрут, идущий из Москвы в Мумбаи. Но развивающийся кризис в кавказском регионе, в самом «сердце» этого маршрута угрожает поставить крест на данных планах.
Об этом пишет влиятельный американский журнал Newsweek.
Сильвия Болтук, исполнительный директор базирующейся в Риме геополитической аналитической платформы Special Eurasia, заявила изданию, что, если нынешняя ситуация на Лачинской дороге приведет к новым военным столкновениям между Азербайджаном и Арменией, это может серьезно угрожать международному транспортному коридору Север-Юг.
«Мы неоднократно видели, как Тегеран подчеркивает необходимость стабилизации региона, чтобы разрешить вопрос расширения торговли», — сказала Болтук.
«Афганистан, например, был частью иранского проекта порта Чабахар, который должен был соединить индийские рынки с Россией и Центральной Азией. Но вскоре после подписания трехстороннего соглашения страну взяли под свой контроль талибы и она более не является надежным партнером».
Аналитик считает, что Иран может понести больший, чем Россия, ущерб от возникновения нового кризиса на Южном Кавказе. По ее словам, нынешняя сложная геополитическая ситуация и война в Украине ослабили возможности Москвы вмешиваться в дела региона, где она традиционно играла важную роль.
Олег Игнатов, главный аналитик базирующейся в Брюсселе Международной кризисной группы, заявил Newsweek, что, по его мнению, Россия сейчас находится в очень сложной ситуации и недовольна действиями как Баку, так и Еревана.
Игнатов сказал, что, когда Россия размещала своих миротворцев в Карабахе, они рассчитывали, что их пребывание не ограничится 2025 годом. Но у Азербайджана другие планы - Баку считает, что Россия не должна использовать свое присутствие в регионе для управления конфликтом:
«Армения все больше верит, что Москва не может быть гарантом безопасности, а Азербайджан видит в России препятствие для скорейшего прекращения конфликта на своих условиях».
Аналитик из Еревана Бенжамин Погосян говорит, что, если нынешняя напряженность приведет к столкновениям и Азербайджан применит силу для открытия «Зангезурского коридора», реализация коридора Север-Юг может оказаться под угрозой.
Вали Каледжи, иранский эксперт по Кавказу, Центральной Азии и региональным исследованиям, считает, что Иран не хочет реализации «Зангезурского коридора», поскольку может потерять один из важнейших транзитных маршрутов на Кавказе. По этой причине, отмечает он, Тегеран может присоединиться к потенциальной войне за «Зангезурский коридор».
Он отметил, что хотя железнодорожное сообщение между городами Решт и Астара в Иране еще не налажено, иранские официальные лица неоднократно обещали довести строительство до конца. Уже в этом месяце Москва и Тегеран вели переговоры об инвестировании с целью ускорения строительства недостающего звена.
«Россия уделяет большое внимание этому коридору для расширения транзита в условиях всеобъемлющих западных санкций. В связи с этим Москва объявила о своей готовности инвестировать и построить 164-километровый участок железной дороги Решт-Астара — единственный недостроенный железнодорожный участок в коридоре Иран-Азербайджан-Россия», - добавил Каледжи.