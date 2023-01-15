И Германия предупреждает своих граждан в Турции

Посольство ФРГ в Турции вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.

"По оценкам представителей спецслужб, в Турции вслед за инцидентом с сожжением Корана у ее посольства в Швеции растет угроза террористических акций", - указывается в сообщении посольства Германии в Twitter.

В связи с этим находящимся в Турции гражданам Германии рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения.

Ранее аналогичные предупреждения распространили посольства США и Франции.

В пятницу, 27 января, пидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан вновь сжег Коран. На этот раз он провел акцию в Копенгагене. После в МИД Турции был вызван посол Дании в Анкаре, где ему был выражен протест. 21 января Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме.