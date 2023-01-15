Генерал США предупреждает о скорой войне с Китаем

Генерал рассказал об этом в письмах своим подчиненным. Подлинность писем подтвердил представитель командования.

Глава командования воздушных перебросок генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихан прогнозирует начало войны США и Китая из-за Тайваня в 2025 году.

«Надеюсь, я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что сражение будет в 2025 году»,— говорится в письме, выдержки из которого приводит NBC.

По мнению генерала, Китай может воспользоваться президентскими выборами в США и Тайване в 2024 году для проведения операции по установлению контроля над островом.

Командование американских ВВС признало, что в Минихан разослал записку с таким содержанием подчиненным, но указало, что поручения генерала основаны на усилиях ВВС США по подготовке вооруженных сил «к будущему конфликту, если сдерживание потерпит неудачу». Пентагон подчеркнул при этом: «Такие высказывания не отражают точку зрения министерства на Китай».