По словам Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ (имя грузинский портал не приводит - ред.) распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предполагает, что к его возвращению на родину в октябре 2021 года, после которого он был арестован, может быть причастна Россия. Об этом он сказал в интервью Spiegel, которое цитирует Грузия-Online.

"Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое - незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами", - считает он, не назвав при этом никаких имен.

По мнению экс-президента Грузии, происходящее с ним - это ясный "месседж" президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику", - говорит он.

Говоря о своих будущих планах, Саакашвили отметил: если он выживет, то свое будущее видит только в Украине: "Я уже сыграл свою роль в истории Украины, и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира".