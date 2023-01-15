Институт изучения войны: Путин готовит новое крупное наступление в Украине

По прогнозам ISW, Кремль, вероятно, готовится к проведению крупных стратегических операций — скорее всего, в Луганской области — в ближайшие шесть месяцев.

Президент России Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года, говорится в докладе американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что таким образом президент РФ попытается вернуть инициативу на фронте, чтобы остановить нынешние успехи Украины, достигнутые во время военных операций.

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки украинского контрнаступления", - говорится в отчете ISW.

Специалисты указывают, что недавние наземные атаки россиян в Запорожской области могут быть направлены на рассредоточение украинских сил и создание условий для наступления на Луганск. Также РФ передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что президент России Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте. По словам источников, Путин стремится продемонстрировать, что армия РФ может вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над оккупированной территорией.