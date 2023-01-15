Президента Египта официально встретили в Баку фото
В субботу, 28 января, состоялась церемония официальной встречи президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, прибывшего с визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Египта был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Египта.
Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал азербайджанских солдат. Президенты Азербайджана и Египта обошли строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны двух стран. Азербайджанская делегация была представлена президенту Египта, египетская делегация - президенту Азербайджана.
Главы государств сфотографировались для официального фото.