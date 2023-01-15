ISW: в Иране обвиняют КСИР в атаке на посольство Азербайджана

Протестное движение в Иране и его координаторы обвинили Корпус стражей исламской революции в нападении на посольство Азербайджана, хотя в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны, посвященном произошедшему накануне кровавому теракту в посольстве Азербайджана в Тегеране.

По мнению аналитиков, протестные группы могут распространять этот нарратив, чтобы поддержать свои усилия убедить международное сообщество признать КСИР террористической организацией.