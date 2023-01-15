ISW: в Иране обвиняют КСИР в атаке на посольство Азербайджана
Протестное движение в Иране и его координаторы обвинили Корпус стражей исламской революции в нападении на посольство Азербайджана, хотя в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны, посвященном произошедшему накануне кровавому теракту в посольстве Азербайджана в Тегеране.
По мнению аналитиков, протестные группы могут распространять этот нарратив, чтобы поддержать свои усилия убедить международное сообщество признать КСИР террористической организацией.
В докладе ISW говорится, что иранские СМИ сообщили, что нападавший Ясин Хоссейнзаде был мотивирован «личными и семейными проблемами». Президент ИРИ Ибрагим Раиси призвал к всестороннему расследованию нападения, а официальный представитель МИД Насер Канаани предостерег иранские СМИ от распространения спекулятивных сообщений. Агентство Nour News, связанная с Высшим советом национальной безопасности, опубликовала твит, в котором говорится, что произошедшее не должно навредить связям между Баку и Тегераном.
Американские аналитики указали, что начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими был отстранен главой полиции Ирана Ахмедом Резой Раданом от занимаемой должности после вооруженного нападения на посольство Азербайджана. На его должность был назначен бригадный генерал Аббас Али Мохаммадиан. Неизвестно, было ли это связано с нападением на посольство Азербайджана, отмечают аналитики: «Потому что Ахмед Реза Радан старается назначать на главные должности надежных офицеров».