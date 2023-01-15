Пашинян пришел в военный пантеон: его встретили оскорблениями

В связи с 31-летней годовщиной создания армии Армении президент Ваагн Хачатурян, премьер-министр Никол Пашинян, другие представители армянских властей посетили военный пантеон «Ераблур».

Они почтили память погибших армянских солдат, сообщили в пресс-службе главы правительства.

Армянские СМИ сообщают, что родители погибших военнослужащих встретили Никола Пашиняна оскорбительными словами, кроме того назвали его «турком», «предателем».

Отмечается, что территория охраняется большим количеством полицейских.