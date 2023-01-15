Пашинян пришел в военный пантеон: его встретили оскорблениями
В связи с 31-летней годовщиной создания армии Армении президент Ваагн Хачатурян, премьер-министр Никол Пашинян, другие представители армянских властей посетили военный пантеон «Ераблур».
Они почтили память погибших армянских солдат, сообщили в пресс-службе главы правительства.
Армянские СМИ сообщают, что родители погибших военнослужащих встретили Никола Пашиняна оскорбительными словами, кроме того назвали его «турком», «предателем».
Отмечается, что территория охраняется большим количеством полицейских.