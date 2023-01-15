Учения МЧС в бакинском метро фото; видео
При совместной организации Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Бакинский метрополитен" на станции метро "28 мая" были проведены учения, темой которых стала "Организация совместной деятельности во время возможных чрезвычайных ситуаций в Бакинском метрополитене", сообщили в пресс-службе МЧС.
Вначале на горячую телефонную линию МЧС “112” поступила информация о “сильном задымлении” на станции метро “28 мая”, к месту "происшествия" были привлечены силы Госслужбы пожарной охраны, Государственного пожарного надзора, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.
Мобильными пожарными, спасательными и оперативными группами МЧС с использованием средств индивидуальной защиты и средств химической разведки были оперативно проведены работы по оценке разведывательных и оперативных условий, с применением средств спасения совместно с сотрудниками метрополитена были эвакуированы “пострадавшие” в поезде, им оказали “первичную медицинскую помощь”. Во время "операции" также использовались специально обученные собаки.
После учений были обсуждены результаты, сотрудники МЧС и метрополитена обменялись мнениями о проведении спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, оказании первой медицинской помощи пострадавшим и правилах безопасности при эвакуации.
В учениях было задействовано 7 единиц техники и 50 человек личного состава МЧС.