При совместной организации Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Бакинский метрополитен" на станции метро "28 мая" были проведены учения, темой которых стала "Организация совместной деятельности во время возможных чрезвычайных ситуаций в Бакинском метрополитене", сообщили в пресс-службе МЧС.

Вначале на горячую телефонную линию МЧС “112” поступила информация о “сильном задымлении” на станции метро “28 мая”, к месту "происшествия" были привлечены силы Госслужбы пожарной охраны, Государственного пожарного надзора, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.