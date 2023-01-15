В Индии разбились военные самолеты: есть жертвы

Два самолета ВВС Индии потерпели крушение во время тренировочных полетов в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

"Расследование должно установить, было столкновение в воздухе или нет. У Су-30 на борту находилось два пилота, а у Mirage 2000 за штурвалом — один пилот", — уточнил собеседник издания.

Известно, что истребители вылетели с военной базы в Гвалиоре. В результате крушения 1 пилот погиб, 2 получили ранения. Полиция и местные власти официально не комментировали случившееся.