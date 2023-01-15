Британская разведка назвала число убитых в Макеевке россиян
В результате удара ВС Украины по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь были убиты более 300 российских военных. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, который цитируют украинские СМИ.
"Россия с высокой вероятностью понесла потери в более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены", - говорится в сообщении.
В обзоре отмечается, что после удара Минобороны России пошло на редкий шаг, публично признав, что понесло потери, заявив о 89 убитых.
Разница между числом погибших, признанных Россией, и возможным истинным числом жертв подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях, отмечается в сводке.
Отметим, что, по данным украинских военных, в результате удара по зданию ПТУ были убиты 400 мобилизованных россиян, еще около 300 получили ранения различной степени тяжести.