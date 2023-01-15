Британская разведка назвала число убитых в Макеевке россиян

В результате удара ВС Украины по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь были убиты более 300 российских военных. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, который цитируют украинские СМИ.

"Россия с высокой вероятностью понесла потери в более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены", - говорится в сообщении.