Армения планирует призывать в армию женщин

В 2023 году в армянской армии будет организована добровольно-срочная служба женщин, а также будет значительно увеличен оборонный бюджет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Ереван готовит армейскую реформу. Ведется закупка современного оружия и техники. Реформа коснется и состава военнослужащих. "В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин", - анонсировал новшество армянский премьер.

Также Пашинян сообщил, что вскоре в Армении будут серьезно сокращены сроки учебных военных сборов - с трех месяцев до одного месяца или 25 дней.