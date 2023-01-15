Обезвредившего иранского террориста Васифа Тагиева прооперировали

Cотрудник службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Васиф Тагиев, который обезвредил террориста во время атаки на дипмиссию, прооперирован, сказал журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Васиф Тагиев прооперирован, его состояние удовлетворительное", - сказал он.

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла атака на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший открыл стрельбу из автомата Калашникова по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время идет расследование теракта.