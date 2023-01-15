Как построить эффективную коммуникацию? Круглый стол Миннауки и образования

В пресс-службе министерства сообщили, что в мероприятии приняли участие советник министра науки и образования Эльнур Насибов, завотделом организации и управления общего и дошкольного образования Миннауки и образования Эльнур Алиев, руководители районных управлений образования и ответственные за связи с общественностью региональных управлений.

По инициативе Министерства науки и образования Азербайджана в пятницу, 27 января, состоялся круглый стол на тему «Как построить эффективную коммуникацию?».

Заведующий сектором по связям с общественностью Джасарат Валехов назвал основную цель мероприятия - повышение осведомленности в направлении грамотного управления кризисными ситуациями. О важности мероприятия рассказали советник министра Э.Насибов и завотделом Э.Алиев. В своих выступлениях они отметили, что важно точно доносить до общественности проводимую структурами работу и правильно управлять коммуникацией.

В свою очередь, преподаватель Университета АДА Шафаг Мехралиева выступила с презентацией на тему «Почему возникает кризис в коммуникации?». Затем замглавы департамента информации и обслуживания населения Миннауки и образования Сабухи Рзаев выступил с презентацией на тему «Запросы в социальных сетях, поступающие в Министерство науки и образования».

Мероприятие продолжилось в формате вопросов и ответов.