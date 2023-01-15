Посол главе МИД Ирана: «Это террор, Азербайджан ждет результатов расследования»

«Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - теракт. Просим власти Исламской Республики Иран принять меры по этому теракту». Как сообщает ISNA, так сказал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде на совместной с министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом пресс-конференции во время посещения в госпитале раненых сотрудников дипкорпуса.

«Произошло вооруженное нападение. В результате этого теракта убит сотрудник посольства, двое других получили ранения», - сказал посол, добавив, что состояние раненых удовлетворительное.

Посол также подчеркнул, что азербайджанская сторона просит «Исламскую Республику Иран изучить все факторы, связанные с этим терактом, и предоставить результаты властям Азербайджана».