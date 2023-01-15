Орбан назвал цель Путина. МИД Украины вызывает посла Венгрии

«Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами», — заявил Николенко.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто для «откровенного разговора» после высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в фейсбуке сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

26 января Виктор Орбан на встрече с журналистами высказался о российском вторжении в Украину, сообщило издание The American Conservative, представитель которого присутствовал на встрече. Премьер-министр Венгрии заявил, что президент РФ Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, поскольку в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.

Орбан считает, что Россия также не может позволить НАТО «установить свое присутствие» в Украине, поэтому цель Путина — превратить страну в «неуправляемые руины», чтобы Запад не мог представить ее как свой «приз». «Сейчас это Афганистан. Ничейная земля», — цитирует Орбана журналист The American Conservative.

Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая не присоединилась к поставкам оружия в Украину, неоднократно предлагала исключить некоторых россиян из санкционных списков Евросоюза.