Представитель Госдепа: Российские миротворцы не играют никакой роли в Карабахе

Активность Москвы и Тегерана в регионе Южного Кавказа вызывает тревогу. Об этом в интервью армянской службе «Голоса Америки» заявила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, российские миротворцы, дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, не играют конструктивной роли, а Иран активно пытается расширить свою политическую, силовую и экономическую роль на Южном Кавказе.

По мнению Донфрид, эти опасения усилились за последний год в связи с войной России против Украины.

Донфрид подчеркнула, что региональная активность России и Ирана должна придать еще большую актуальность армяно-азербайджанскому мирному процессу.