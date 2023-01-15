Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:16

Как недавно и прогнозировал haqqin.az, лед в вопросе поставок танков в Украину тронулся. Столь стремительно, что к концу весны – середине лета нынешнего года Киев получит группировку не менее чем в сто новейших западных танков. По российским меркам - не так, чтобы очень уж впечатляло, - танковый полк, но все дело в качестве. Что американские «Абрамсы», что немецкие «Леопарды» сегодня заслуженно признаются лучшими в мире образцами бронетанковой техники. А Россия начала отправлять на фронт из резерва танки Т-62, которые были давно уже сняты с вооружения не только в РФ, но даже в СССР.

К тому же надо понимать, что первые поставки не могут быть массовыми, поскольку требуют выполнения целого ряда условий: соответствующим образом обученных украинских танковых экипажей, налаженной логистики поставок, достаточного количества запасных частей и боеприпасов, развернутой сети ремонтных мастерских с обученным персоналом, а также налаженной охраны. Выполнены эти условия – поставки можно постепенно наращивать. Нет – тогда самый лучший танк окажется просто бесполезным механизмом, чей жизненный путь от грозного боевого комплекса до груды металлолома будет скоротечен, как жизнь мотылька. Современный танк – это такой маленький сухопутный авианосец. «Три танкиста, три веселых друга» остались в далеком прошлом. Сегодня один танк требует не менее 30-40 единиц обслуживающего персонала и соответствующей техники. «Диванные эксперты» с обеих сторон этих и других тонкостей попросту не понимают. А потому российская их часть готовит шапки, чтобы лихо закидать столь незначительное, на их взгляд, количество западных танков. Иные вообще договариваются до того, что никаких поставок не будет. А украинская - жалуется, что «мало дали».

Атакующие танковые дивизии и армии до горизонта - это признак дикости и архаики в современной войне. Танк на поле боя сегодня сродни скальпелю, вскрывающему обнаруженные разведкой слабые точки в обороне противника и обеспечивающие ввод в образовавшиеся прорывы высокомобильных мотомеханизированных групп. Немного о сломе стратегии Россия пусть и с опозданием, но сумела адаптироваться к сокрушительному провалу своей стратегии блицкрига в начале вторжения. И сделала ставку на «долгую» войну, рассчитывая на свое преимущество в мобилизационном ресурсе, не затронутую боевыми действиями военную промышленность и размер территории вне досягаемости ударов противника. То есть Кремль сделал ставку, ошибочную или нет – другой вопрос, на войну на истощение, на медленную войну. На стратегию «пересидеть, додавить, дожать». Поставки танков в Украину означает разрушение этой стратегии и возвращение к «быстрой» войне, преимущество в ведении которой украинцы уже продемонстрировали. Россия только настроилась на одно – и сейчас ей придется опять все менять, подстраиваясь под новую картину боевых действий. А подобные изменения в российской армии всегда происходят болезненно и с большими потерями. Однозначно потребуется дополнительный набор личного состава для того, чтобы держать фронт. Но на примере прошлой «частичной мобилизации» мир уже видел, как она превращается в бедствие для России, не давая заметного военного эффекта. А вот расширение танкового потенциала Украины этот эффект даст – достаточно вкратце ознакомиться, что за танки будут ей поставлены, а затем – появятся на поле боя.

«Абрамсы» Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабина Сингх подтвердила, что Украина получит современную модель танка Abrams - M1A2, а не более старую M1A1. M1A2 - один из лучших современных основных боевых танков в мире, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей «Абрамса» – в качестве двигателя он использует турбину, что увеличивает скорость и маневренность танка, а также гораздо меньше шумит, что тоже важно в условиях боевых действий. Да, он действительно потребляет много топлива. Но это компенсируется неприхотливостью к его качеству. «Абрамсы» можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом. Немаловажно и то, что «Абрамсами» вооружены сухопутные силы соседней Польши, так что ремонтная база находится не очень далеко от Украины. Это также означает, что логистика снабжения запчастями уже налажена, и организовывать новые пути снабжения не потребуется. Что касается главного минуса этого танка, его большой вес, что означает сложность использования в условиях бездорожья и распутицы, то достаточно качественного планирования их использования на тех или иных участках, чтобы нивелировать этот недостаток. К тому же, бездорожье и распутица – они ведь и для более легких российских танков создают проблемы, хотя и принято считать, что «танки грязи не боятся».

«Леопарды» Новые модели танка Leopard 2 - А6 и А7+, как считают эксперты, могут наделить украинские экипажи преимуществом над любой российской бронетехникой. Танк отличается улучшенной броней и противоминной защитой, реализацией технологии «цифровой башни» (установка внутри танка ЖК-мониторов, с которых экипаж может следить за обстановкой снаружи машины), дополнительной силовой установкой (от нее питается вся электроника танка, благодаря чему снижается нагрузка на основной двигатель), улучшенной системой управления огнем. Боевая масса Leopard 2A6 составляет порядка 63 тонн. Башня и корпус сварные, на танке установлена комбинированная броня «Чобхэм». Внутри экипаж защищен тканевыми матами, которые служат дополнительным препятствием для заброневых осколков, возникающих при пробитии брони. Модификация A6 получила дополнительное усиленное бронирование боковых проекций и днища — последнее повышает противоминную защиту танка. На более современную модификацию 2A6M можно дополнительно установить блоки реактивной брони, взрыв которых перенаправляет кумулятивную струю от гранат РПГ. На башне расположены специальные блоки для постановки дымовой завесы. Кроме того, танк оборудован системой пожаротушения, которая запускается автоматически, когда температура превышает 82,22 °C. Большинство модификаций Leopard 2 вооружены 120-мм гладкоствольной танковой пушкой Rheinmetall с длиной ствола в 44 калибра. Leopard 2A6 обладает той же пушкой, но с увеличенной длиной ствола — итого 55 калибров (6,58 метров). Это повысило начальную скорость снаряда (с 1 500 до 1 700 м/с) и его бронепробиваемость. В большинстве модификаций Leopard 2 используется система управления огнем, которая включает прицелы-приборы наблюдения как наводчика, так и командира, специальный баллистический вычислитель, система определения целей «свой-чужой», стабилизатор вооружения и электромеханический привод. В прицел наводчика также встроен лазерный дальномер и тепловизионная камера для обнаружения замаскированных целей.

Словом, как сказал бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак: «Я сам по профессии - танкист. Командовал дивизией, в составе которой была бригада танков «Леопард 2». Могу сказать, что это практически совершенное оружие. С точки зрения танкиста, эти машины обладают очень эффективной огневой системой и хорошей мобильностью. В столкновении с этими танками российские, включая их расхваленную «Армату», не имеют шансов». Беспощадный российский ответ Традиционно Кремль «не убоялся» укрепления и увеличения танкового парка Украины и уже готовит «не имеющие аналогов» меры. Российская Z-торсида активно постит в сетях плакаты о том, как победить «Абрамс» саперной лопаткой. В Украину отправлено некоторое количество, около дюжины, танков «Армата» - совершенно сырого изделия, со множеством недостатков, даже не прошедших положенного цикла армейских испытаний. Ну, а известный клоун Дмитрий Рогозин, ныне подвизающийся в роли главы спецотряда военных советников «Царские волки», и вовсе грозит НАТОвским танкам новейшей разработкой российского ВПК – роботом «Маркер». По словам этого стратега, «робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) американские и германские танки».