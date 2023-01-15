Второй за сутки теракт в Иерусалиме

Два человека получили огнестрельные ранения в ходе второго за сутки нападения террориста в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.

Злоумышленник открыл огонь по посетителям Города Давида – старейшего района города, где ведутся археологические раскопки и который привлекает множество туристов. На улице Маалот были ранены 45-летний мужчина и 22-летний молодой человек, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предполагаемого террориста нейтрализовали подоспевшие стражи порядка, им оказался 13-летний подросток. Место происшествия оцеплено полицией, ведется поиск сообщников нападавшего.

Вечером 27 января 21-летний Хейри Алкам открыл огонь на поражение возле синагоги в Восточном Иерусалиме. От рук злоумышленника погибли семь человек, сам он скрылся на машине, но вскоре был ликвидирован.