В Азербайджане задержаны члены преступной группировки: ее возглавлял гражданин Ирана
В Азербайджане в результате операций, проведенных правоохранительными органами, задержаны члены организованной преступной группировки, возглавляемой гражданином Ирана, которая организовала сбыт наркотиков на территории страны.
Согласно сообщению пресс-службы МВД Азербайджана, из незаконного оборота изъято около 11 килограммов наркотических средств и психотропного вещества метамфетамин.
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