Посол: Запад пообещал передать Украине 321 танк
Страны Запада официально подтвердили, что передадут Украине 321 танк. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью телеканалу BFM TV.
«Что касается сроков доставки, то они в каждом случае разные. Некоторым странам нужно проводить техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей. Эта помощь нужна нам как можно быстрее. Если бы она ждала до августа или сентября, было бы слишком поздно», — подчеркнул Омельченко.