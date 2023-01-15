Россияне вывели в соседние страны рекордные суммы

Переводы физлиц из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению в 2022 году выросли на 300-500% и установили максимумы, которых статистика этих стран еще не видела, пишет РБК.

Война и массовая мобилизация вызвали рекордный отток частного капитала из России, в том числе в соседние страны, ставшие прибежищем сбежавших от военного призыва или мобилизации россиян.

Из России в Казахстан в 2022 году было направлено около $775,4 млн, следует из данных, опубликованных Нацбанком Казахстана. Это рекорд с периода доступной статистики (2014 год). Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов, направленных в эту страну в 2021 году.

В Грузию в 2022 году было отправлено около $2 млрд, тоже рекордный объем. В 2021 году по этому направлению прошло $411,3 млн. Этот показатель превышен в пять раз.

Объем денежных переводов в Узбекистан составил $14,5 млрд — за год он увеличился в 2,6 раза.

ЦБ Армении пока не опубликовал данные за 2022 год. По итогам 11 месяцев объем переводов в Армению вырос в четыре раза — до $3,1 млрд. Это рекордный показатель с 2004 года, с которого ведется статистика.

В общей сложности на депозиты в иностранных банках российские граждане в 2022 году перевели почти $40 млрд. К 1 декабря они хранили на иностранных счетах $81,7 млрд - вдвое больше, чем до начала войны.