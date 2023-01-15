Ильхам Алиев: Обсудили с президентом Египта многие вопросы

Азербайджан придает большое значение визиту президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который станет очень важным шагом для развития египетско-азербайджанских связей. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Египта в расширенном составе.

«Только что на нашей встрече один на один мы обсудили многие вопросы. У нас нет расхождений во мнении относительно дальнейшего развития египетско-азербайджанских связей. Имеются прекрасные возможности для сотрудничества во многих сферах. Убежден, что после визита мы реализуем достигнутые договоренности», - сказал глава азербайджанского государства.