В Россельхознадзоре поделились опытом с делегацией AQTA

В рамках ранее достигнутых договоренностей о запуске на территории Азербайджана совместного производства по изготовлению феромонных и цветных ловушек представители Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) посетили производственный кластер Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), подведомственный Россельхознадзору, по выпуску биологических средств защиты растений.

Во время ознакомительного визита стороны обсудили технические требования к организации производственного процесса, особенности логистики и условия складского хранения готовой биопродукции.

Азербайджанской делегации показали полный производственный цикл: от вырубки картонных заготовок до упаковки готовых ловушек. Также делегация посетила лабораторию по выращиванию шмелиных семей. На текущий год запланирован запуск совместного производства. Для старта проекта участникам предстоит согласовать целый ряд технических вопросов в ходе запланированных двусторонних визитов.