Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:51

Как сообщалось ранее, МИД России официально отреагировал на решение Евросоюза направить в Армению долгосрочную миссию по наблюдению за границей – правда, с опозданием на несколько дней. В заявлении российской стороны подчеркивается, что цель этой миссии - вытеснение России из региона, и потому европейское вмешательство еще сильнее накалит ситуацию. Кроме того, отправка миссии не согласована с Азербайджаном. При этом МИД России предупреждает, что российские силы в Армении и Карабахе будут следить за наблюдателями Евросоюза и реагировать на их поведение «в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на местах». Гражданская пограничная миссия Евросоюза отправляется в регион сроком на 2 года. В ее составе 100 человек, хотя изначально планировалось, что их будет в два раза больше. Официальный Баку выразил недовольство данным шагом ЕС и назвал его «выходом из Пражского соглашения».

Реакция МИД России оказалась более жесткой. Москва решила напомнить Брюсселю о том, кто в доме хозяин, и что у нее есть вооруженные силы в регионе. Эти вооруженные силы — российская военная база и пограничники в Армении, а также миротворческий контингент в Карабахском регионе Азербайджана. В то же время Россия указывает на возможность новой эскалации конфликта в регионе, намекая на свою готовность предпринять агрессивные шаги для сохранения своих позиций на Южном Кавказе. Ожидается, что размещение долгосрочной миссии Евросоюза в Армении также усугубит конфликт между Москвой и Ереваном. На это есть явные намеки в заявлении МИД России, где указано, что Армения предпочла европейскую миссию контингенту ОДКБ. Однако очевидно, что Армения отвернулась от ОДКБ, потому что осталась недовольна деятельностью этой организации. В Ереване считают, что ОДКБ должна была назвать сентябрьские боестолкновения «военной интервенцией Азербайджана против Армении», но ОДКБ этого не сделала.

Ослабление позиций России в регионе, традиционно считавшемся зоной ее влияния, очевидно. Похоже, Москва утрачивает возможность давления на Армению с целью возвращения этой страны в орбиту своего влияния. Если бы Москва смогла сохранить свое прежнее влияние в регионе, то в Ереване, конечно же, не решились бы обратиться к помощи Евросоюза. В Кремле подчеркивают, что европейская гражданская миссия может в конечном счете привести к военному присутствию Запада в Армении и полному вытеснению России. Особенно актуально эти заявления звучат на фоне того, что в Армении начались акции протеста против 102-й военной базы, а Никол Пашинян назвал военное присутствие России угрозой для страны. В экспертных кругах России об этой ситуации стали говорить всё чаще и более открыто. При этом мнения экспертов расходятся. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН), полагает, что нынешняя ситуация не позволяет говорить о том, что вытеснение России с Южного Кавказа - дело ближайшего будущего. «Если мы будем предпринимать совместные усилия, этого не случится», - сказал он.