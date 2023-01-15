Российская армия угрожает европейской миссии в Армении? наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Как сообщалось ранее, МИД России официально отреагировал на решение Евросоюза направить в Армению долгосрочную миссию по наблюдению за границей – правда, с опозданием на несколько дней. В заявлении российской стороны подчеркивается, что цель этой миссии - вытеснение России из региона, и потому европейское вмешательство еще сильнее накалит ситуацию. Кроме того, отправка миссии не согласована с Азербайджаном. При этом МИД России предупреждает, что российские силы в Армении и Карабахе будут следить за наблюдателями Евросоюза и реагировать на их поведение «в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на местах».

Гражданская пограничная миссия Евросоюза отправляется в регион сроком на 2 года. В ее составе 100 человек, хотя изначально планировалось, что их будет в два раза больше. Официальный Баку выразил недовольство данным шагом ЕС и назвал его «выходом из Пражского соглашения».

Своей жесткой реакцией Москва решила напомнить Брюсселю, кто в доме хозяин, и что у нее есть вооруженные силы в регионе Южного Кавказа.

Реакция МИД России оказалась более жесткой. Москва решила напомнить Брюсселю о том, кто в доме хозяин, и что у нее есть вооруженные силы в регионе. Эти вооруженные силы — российская военная база и пограничники в Армении, а также миротворческий контингент в Карабахском регионе Азербайджана. В то же время Россия указывает на возможность новой эскалации конфликта в регионе, намекая на свою готовность предпринять агрессивные шаги для сохранения своих позиций на Южном Кавказе.

Ожидается, что размещение долгосрочной миссии Евросоюза в Армении также усугубит конфликт между Москвой и Ереваном. На это есть явные намеки в заявлении МИД России, где указано, что Армения предпочла европейскую миссию контингенту ОДКБ.

Однако очевидно, что Армения отвернулась от ОДКБ, потому что осталась недовольна деятельностью этой организации. В Ереване считают, что ОДКБ должна была назвать сентябрьские боестолкновения «военной интервенцией Азербайджана против Армении», но ОДКБ этого не сделала.

Армения отвернулась от ОДКБ, потому что недовольна деятельностью этой организации

Ослабление позиций России в регионе, традиционно считавшемся зоной ее влияния, очевидно. Похоже, Москва утрачивает возможность давления на Армению с целью возвращения этой страны в орбиту своего влияния. Если бы Москва смогла сохранить свое прежнее влияние в регионе, то в Ереване, конечно же, не решились бы обратиться к помощи Евросоюза. В Кремле подчеркивают, что европейская гражданская миссия может в конечном счете привести к военному присутствию Запада в Армении и полному вытеснению России. Особенно актуально эти заявления звучат на фоне того, что в Армении начались акции протеста против 102-й военной базы, а Никол Пашинян назвал военное присутствие России угрозой для страны.

В экспертных кругах России об этой ситуации стали говорить всё чаще и более открыто. При этом мнения экспертов расходятся.

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН), полагает, что нынешняя ситуация не позволяет говорить о том, что вытеснение России с Южного Кавказа - дело ближайшего будущего. «Если мы будем предпринимать совместные усилия, этого не случится», - сказал он.

Никол Пашинян назвал военное присутствие России угрозой для Армении

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, напротив, считает, что если ситуация будет развиваться в таком русле, то однажды Пашинян потребует не только вывода российских войск, но и упразднения посольства.

«Действия властей Армении могут привести к тому, что однажды Ереван ликвидирует российское посольство», - полагает экс-премьер-министр.

При этом бывший глава армянского правительства уверен в том, что Запад принуждает Ереван «умыть руки в вопросе Нагорного Карабаха и признать его частью Азербайджана».