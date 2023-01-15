Израиль признался в тайной помощи Украине

Израиль «за кулисами» оказывает помощь Украине в гораздо больших масштабах, чем об этом известно публично, заявил в интервью Ostthuringer Zeitung израильский посол в Германии Рон Просор.

По словам Просора, это лишь часть помощи, которую осуществляет Израиль. «Израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан, включая иранские дроны и ракеты, которые Россия использует в Украине», — рассказал дипломат.

Он признал, что полностью заблокировать поток иранских дронов Израиль не может, равно как и перейти к открытой военной помощи. «Это не так просто. Россияне находятся в Сирии. К тому же у нас большое еврейское сообщество в России. Это две основные причины, по которым мы держимся в тени», — сказал Просор.