В Азербайджане установлены штрафы за изменение IMEI-кода мобильных устройств

В Азербайджане установлены штрафы за изменение IMEI-кода мобильного устройства или его копирование, осуществляемые в целях уклонения от регистрации мобильного устройства. Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в связи с этим в Кодексе об административных проступках.

Согласно изменениям, физические лица за нарушение этого положения Кодекса будут штрафоваться на сумму от 300 до 400 манатов; должностные лица - от 1000 до 1500 манатов; юридические лица - от 3 до 4 тысяч манатов.

За повторное совершение указанного правонарушения лицом, получившим административное взыскание, в течение 1 года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут штрафоваться на сумму от 600 до 800 манатов; должностные лица - от 2 тысяч до 2 500 манатов; юридические лица - от 9 до 12 тысяч манатов.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2023 года.