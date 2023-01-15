Страны Персидского залива осудили нападение на посольство Азербайджана

Катар, Кувейт, Йемен и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) осудили нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Катар сохраняет твердую позицию по неприятию любых форм насилия, терроризма и преступных действий, чем бы они не были вызваны. Осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Тегеране»,- говорится в сообщении МИД Катара.

О солидарности с Азербайджаном заявили и в Кувейте. «Кувейт продолжит придерживаться принципиальной и решительной позиции, направленной против насилия и терроризма», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства эмирата.

Кровавый инцидент в Тегеране осудили также в Йемене. МИД арабской республики резко осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в ИРИ. В ведомстве выразили солидарность с азербайджанским народом и призвали привлечь к ответственности причастных к нападению.

С заявлением в поддержку Азербайджана выступили также в ССАГПЗ. Совет призвал власти Ирана к более тщательной охране дипломатических структур и объектов.