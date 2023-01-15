Турция обратилась к Ирану

Турция ожидает от Ирана скорейшего прояснения всех обстоятельств вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране. Важно определить, кто стоит за этим преступлением, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Anadolu.

Турецкий министр напомнил, что в последнее время происходили террористические нападения на дипмиссии Азербайджана за рубежом: «В Париже имели место два инцидента. Также противоправные действия радикально настроенных армян были зафиксированы в Ливане. Еще одна группа радикалов вошла на территорию посольства Азербайджана в Лондоне. Наконец, вчерашнее террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране».

«Ожидаем от Ирана прояснения причин и заказчиков этого теракта, будь то отдельные лица или группы. Вся информация должна передаваться азербайджанской стороне. Мы считаем это важным. Все причастные к нападению должны предстать перед правосудием», - сказал турецкий министр.