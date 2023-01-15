«Сегодня я проинформировал моего высокого гостя о процессах, происходящих в нашем регионе. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершен. Этот конфликт уже разрешен, Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана и останется таковой навсегда». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Глава государства отметил: «Положив конец оккупации, мы еще больше приблизились к миру. Мир еще не достигнут. Мирный договор, который будет подписан между Азербайджаном и Арменией, приведет к достижению мира. Мы выдвинули известные предложения и несмотря на все страдания и разрушения все же считаем, что мирный договор должен быть подписан. В противном случае угрозы в нашем регионе могут возрасти».

Президент подчеркнул, что Азербайджан ждал выполнения резолюций ООН «почти 30 лет, но так его и не увидели. То есть здесь господствовали и двойные стандарты, и дискриминация. Сражаясь в этой войне, мы положили конец оккупации и восстановили справедливость. Сейчас мы строим и созидаем на освобожденных землях, и, видя все руины, мы еще раз понимаем, от какой беды спасли Азербайджан и регион».